 الإمارات: بيع 445 عقارا بـ1.7 مليار درهم خلال 3 ساعات في دبي - بوابة الشروق
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الإمارات: بيع 445 عقارا بـ1.7 مليار درهم خلال 3 ساعات في دبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:27 ص
شهد السوق العقاري في دبي، خلال أول ثلاث ساعات، صباح اليوم الاثنين، بيع 445 عقارا بقيمة 78ر1 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

ووفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم، استحوذ مشروع "دستركت ون ويست" في مدينة محمد بن راشد على النسبة الأكبر من المبيعات من حيث القيمة اليوم مسجلاً 30 صفقة بقيمة 571 مليون درهم، وكان المشروع قد سجل الأسبوع الماضي في ثلاثة أيام 271 صفقة بيع بقيمة اجمالية فاقت 4ر4  مليار درهم.

وحل مشروع "سي بوينت" من شركة اعمار في دبي هابرو في المرتبة الثانية مسجلاً 29 صفقة بيع بقيمة 195 مليون درهم.

وتم صباح اليوم بيع عقار في مشروع "ايميرالد لاجونز كمبنسكي" بنخلة جميرا بقيمة 62 مليون درهم، وتم أيضاً تسجيل بيع شقة في مشروع كومو ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

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