الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به في جريمة قتل خلال تبادل لإطلاق النار

قتلت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الأحد رجلا يشتبه في أنه قتل أربعة أشخاص بإطلاقه النار عليهم.

وقال ريجينالد سكاندريت ، مأمور مقاطعة هنري ، خلال مؤتمر صحفي الأحد:"يمكننا تنفس الصعداء، وأن ننعم بنوم هانئ الليلة. هذا الوحش لم يعد طليقا في شوارعنا".

وتابع سكاندريت إن الشرطة عثرت على الرجل البالغ من العمر 40 عاما في منتصف اليوم (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد وقام بفتح النار عليهم. وأضاف إنه وقع عقب ذلك تبادل لإطلاق النار. وقتل الجاني المشتبه به وأصيب اثنان من أفراد الشرطة.

ويزعم أن الرجل قتل 4 أشخاص بالرصاص في هامبتون، جنوبي مدينة أتلانتا، يوم السبت. ولا يزال الدافع غير واضح.