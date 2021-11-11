يرش النحالون العراقيون، الدخان في الأرجاء لتهدئة النحل المنتشر في خلاياه بين النخيل، ولكنهم يعرفون جيدا كم سيجدون من النحل النافق بفعل التغير المناخي الذي يهدد 8 آلاف سنة من حرفة جني العسل التي عرفها العراق منذ زمن بعيد حين كان المناخ أكثر اعتدالا ولطفا.

يقول محمد علاوي نائب مدير جمعية النحالين بقرية الرغيلة في بابل لوكالة فرانس برس، إن الحرارة تدفع النحل للسفر 5 كيلو مترات بدلا من مئات الأمتار بحثا عن الزهور والماء الذي شح بسبب الحر.

ويضيف علاوي أن الرحلات الطويلة قللت عمر النحل العامل الافتراضي من شهرين لـ3 أسابيع فقط.

ويوضح أن درجات الحرارة ارتفعت صيفا لـ50 درجة مئوية، بينما كانت في المعتاد بالكاد لا تتجاوز 30 درجة، مشيرا إلى أن إنتاج العسل للنحال الواحد تراجع كثيرا من 25 كيلو عسل لـ5 كيلوات فقط.

ويقول هاشم الزهير رئيس قسم انتاج العسل بوزارة الزراعة العراقية، إن الاعتماد تزايد على نقل خلايا النحل لكردستان معتدلة الأجواء والتي تزايد إنتاجها لـ850 طنا في السنة.

وقام علاوي أيضا بنقل عشرات الخلايا التي يملكها لـ7 مواقع في كردستان حفاظا عليها.

وتقول زينب عموري إحدي النحالات إن الحر يضعف خصوبة الملكات على وضع البيض، كما أن الرياح التي تزايدت بسبب التغير المناخي تقتل نصف أعداد النحل المتنقل بين الأزهار.

يذكر أن العراق يدخل في رابع سنة من سنوات الحر والجفاف بسبب التغير المناخي وأيضا بسبب كثرة السدود على نهري دجلة والفرات.