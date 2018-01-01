قصور وبيوت الثقافة في الوادي الجديد تحتفل بالعام الهجري الجديد

نظمت بيوت وقصور الثقافة بالوادى الجديد والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة فعاليات احتفالا بالعام الهجري الجديد، وذلك في إطار خطة الأنشطة المختلفة بفرع ثقافة المحافظة.



وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، إنه احتفالا بالعام الهجري الجديد نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة دينية عن العام الهجرى الجديد، وتحدث بها الشيخ محمد عبد الظاهر، من مديرية أوقاف الوادى الجديد، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد محاضرة ثقافية بعنوان تنمية المهارات اليدوية والحركية لذوى القدرات الخاصة، بينما نفذ قصر ثقافة موط بمركز الداخلة ورشة فنون تشكيلية عن رأس السنة الهجرية.



وأضافت أن مكتبة قرية شرق بولاق الثقافية نفذت مرسما عن الاحتفال بالعام الهجري الجديد، بينما نفذ بيت ثقافة قرية الراشدة، ورشة فنون تشكيلية بعنوان بداية عام هجرى جديد، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



وأشارت إلى أن نادى الأدب المركزى بقصر ثقافة الخارجة، برئاسة الشاعر مصطفي معاذ، نظم أمسية شعرية وندوة بحضور عدد من الأدباء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ الأوقاف، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد