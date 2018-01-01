 موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار على جسر القرم - بوابة الشروق
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موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار على جسر القرم

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:08 ص

 

اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.


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