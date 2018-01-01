موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار على جسر القرم

اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.