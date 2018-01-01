موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار على جسر القرم

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اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.