ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا حتى مساء اليوم الأحد.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب الضرر الناجم عن الأمطار، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم انتشال ست جثث من نفق غمرته المياه في مدينة أوسونج بوسط كوريا الجنوبية صباح اليوم.

وبالإضافة لذلك، مازال هناك 9 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

وتشهد كوريا الجنوبية هطولا للأمطار الغزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأدت الأمطار لوقوع انهيارات أرضية و انقطاع الكهرباء مؤقتا في عدة مناطق بالبلاد.

واضطر أكثر من 7000 شخص للفرار من منازلهم، وتم نقلهم لأماكن آمنة بعيدا عن الفيضانات.

وأعلن مكتب الطقس أن هطول الأمطار الغزيرة سوف يستمر خلال البضعة أيام المقبلة على أجزاء كبيرة من البلاد.