 إصابة فلسطيني بنيران إسرائيلية جنوب الخليل - بوابة الشروق
الإثنين 17 يوليه 2023 1:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

إصابة فلسطيني بنيران إسرائيلية جنوب الخليل

رام الله - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:24 م
أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين من محافظة الخليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك