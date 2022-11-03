إصابة فلسطيني بنيران إسرائيلية جنوب الخليل

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة.



وأضافت المصادر أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.



وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين من محافظة الخليل.