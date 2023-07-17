تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ للحفاظ على حقوق الشعب من خلال إزالة التعديات.



وأكد المحافظ، تنفيذ حملة للإزالات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 11 تعديا على أراضي أملاك دولة بمركز الفتح على مساحة 208 أمتار مربعة مباني.



وأوضح أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.



ووجه اللواء عصام سعد مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتعاون التام بين جميع الجهات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.



وشدد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية؛ لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.