 كسر مضرب ديوكوفيتش.. لقطة اليوم في نهائي ويمبلدون للتنس - بوابة الشروق
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كسر مضرب ديوكوفيتش.. لقطة اليوم في نهائي ويمبلدون للتنس

الشروق
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 12:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 12:34 ص

توج الإسباني كارلوس الكاراز بلقب ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مساء الأحد.

وشهدت المباراة لقطة غير أخلاقية وتصرف غير معتاد من اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حيث أثناء خسارته في صدام محتدم مع الكاراز قام اللاعب بكسر المضرب وعاد مجددا إلى اللعب.

وحسم الكاراز المباراة بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، بواقع (1-6) و(7-6) و(6-1) و(3-6) و(6-4).

وضمن ألكاراز الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين، وجرد بالتالي ديوكوفيتش من لقبه الذي توج به العام المنصرم وحرمه من فرصة معادلة السويسري روجيه فيدرر كأكثر من توج بلقب ويمبلدون بـ8 مرات.


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