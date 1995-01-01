طلائع الجيش: مصطفى فتحي لن ينتقل لأي ناد دون موافقتنا

كشف أحمد صالح، المدرب العام لنادي طلائع الجيش، إمكانية انضمام مصطفى فتحي، جناح التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء إعارته لفريق بيراميدز، مشددًا على أن فريقه يتحكم في مصير اللاعب.

مصطفى فتحي الموسم الماضي في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة من التعاون، مع وجود بند بأحقية الشراء يمنح الأولوية للنادي السماوي في ضم اللاعب بعد نهاية الإعارة.

وقال أحمد صالح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ETC»: «طلائع الجيش يتفاوض لضم مصطفى فتحي من التعاون.. اللاعب يؤدي حاليًا الخدمة العسكرية، وبالتالي الأولوية لنا في أي تفاصيل تخصه، ولن ينتقل إلى أي نادٍ إلا بعد موافقة النادي، ومن الوارد انضمامه إلينا».

وأضاف: «لم أتحدث مع فتحي بصورة مباشرة، ولا أعلم ما إذا كان عبدالحميد بسيوني المدير الفني أو مسؤول من إدارة النادي تواصل معه أم لا».

وأتم: «أعتقد أنه لن يحدث أي شيء إلا عن طريق طلائع الجيش، وارد جدا أن يتواجد مع الفريق وبالطبع سيكون إضافة كبيرة إلينا لأنه لاعب سوبر لا يختلف عليه اثنان في مصر».