السلطة الفلسطينية تتوعد بفرض النظام والقانون في شمال الضفة وسط اعتقالات لنشطاء

توعدت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، مساء الاثنين، بفرض "النظام والقانون" في جنين شمال الضفة الغربية وسط اعتقالات لنشطاء مسلحين.

وأكدت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) على "العمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وبأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا ولن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن".

وأوردت مصادر فلسطينية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية دفعت بتعزيزات من قواتها إلى جنين ومخيمها التي شهدت دعوات للاحتجاج على اعتقالات جرت لنشطاء مسلحين خلال اليومين الماضيين.

وأدانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم جنين في بيان لها "الاعتقالات السياسية التي تستهدف المقاومين"، مؤكدة "نقف موحدين في المخيم ضد هذه الاعتقالات".

فيما هددت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ"اتخاذ خطوات لنصرة المقاومين المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية"، محذرة من أن الاعتقالات "قد تفجر الوضع وتوصله إلى مرحلة لا يحمد عقباها".

وحث بيان صادر عن الكتيبة على تنظيم مسيرات "غضب" في جميع محافظات الضفة الغربية مساء اليوم "تنديدا بالاعتقالات غير الوطنية وغير الأخلاقي".

بموازاة ذلك طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "المقاومين المعتقلين سياسيا خاصة في جنين".

ودعا بدران "مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو (إسرائيل)".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل أسبوع خلال تفقده مخيم جنين للاجئين على فرض "سلطة ودولة واحدة وقانون واحد"، مهددا بأن "كل من يعبث في وحدتنا وأمننا لن يرى إلا ما لا يعجبه واليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه ستقص من جذورها".

واستشهد 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين قبل أسبوعين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

ولطالما وصفت إسرائيل مخيم جنين بأنه "البؤرة الأخطر للإرهاب" واشتكت من تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية على المخيم لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.