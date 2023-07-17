أردوغان: لا نمانع لقاء الأسد لكن المهم مقاربة دمشق تجاهنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ليس "منغلقا" إزاء لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا أن ما يهم هو كيفية تعاطي دمشق مع مواقف أنقرة.



وجاءت تصريحات أردوغان التي نقلتها وكالة أنباء "الاناضول" التركية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل مغادرته متوجها إلى السعودية، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.



وقال أردوغان: "للأسف الأسد يطالب بخروج تركيا من شمال سوريا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء لأننا نكافح الإرهاب هناك".



وأضاف: "لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد، ويمكن أن نلتقي، ولكن المهم هو كيفية مقاربة (دمشق) تجاه مواقفنا".