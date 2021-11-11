أبو زيد: سياسة مصر الخارجية رسمت ملامح واضحة تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن دور الوزارة في إظهار المكانة الحقيقية لمصر في المرحلة الجديدة، وإظهار خصائص الدبلوماسية المصرية في الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مصر استطاعت بسياستها الخارجية رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بموقف مصر حيال الحرب الروسية الأوكرانية، أضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تبنت موقفًً محايدًا يدعو إلى ضرورة وقف أو إنهاء هذه الأزمة.

وأوضح أن مصر أنشأت مجموعة الاتصال العربية التي التقت مع كبار المسئولين في روسيا وأوكرانيا، هذا إلى جانب الاتصالات المباشرة التي أجرها الرئيس مع القيادة الروسية والأوكرانية؛ للتأكيد على موقف مصر المحايد والداعي لإنهاء هذه الأزمة.

كما تبنت مصر مواقف في المحافل الدولية، في القرارات التي طُرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء وضرورة احترام سيادة الدول، إلى جانب وقوفها إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي، وفي الوقت ذاته وقفت أمام محاولات تسيس المنظمات الإقليمية أو الفنية، مدللًا على بعض المحاولات لعزل أحد طرفي النظام في منظمة اليونسكو والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الملاحة الدولية.

وذكر أن مصر دعت إلى عدم تسيس هذه المنظمات، ثم انضمت مصر إلى المبادرة الإفريقية؛ للتعبير عن موقف إفريقيا القلق للغاية من تداعيات هذه الحرب وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.