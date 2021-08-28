مبعوث البابا فرنسيس الخاص يزور واشنطن لمدة 3 أيام في إطار تعزيز السلام في أوكرانيا

أعلن الفاتيكان أن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، مبعوث البابا فرنسيس الخاص، سيزور واشنطن لمدة 3 أيام في إطار تعزيز السلام في أوكرانيا.

وذكر الفاتيكان - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - أن "الزيارة تأتي في إطار مهمة تعزيز السلام في أوكرانيا وبغرض تبادل الأفكار والآراء بشأن الوضع المأساوي الحالي ولدعم المبادرات في المجال الإنساني لرفع المعاناة عن الأشخاص الأكثر تضررا والأشد ضعفا، خاصة الأطفال".

وتأتي زيارة الكاردينال زوبي إلى واشنطن - التي تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ويرافقه فيها مسؤول من أمانة سر الدولة - في أعقاب زيارته كييف وموسكو.

ويدعو البابا فرنسيس دائما قادة العالم إلى العمل نحو حل الصراع بطريقة سلمية.