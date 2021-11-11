مايكروسوفت تجري محادثات بناءة للحصول على موافقة بريطانيا على صفقة شراء أكتيفجن بليزارد

قال أحد المحامين الممثلين لهيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية إن الهيئة وشركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب تجريان محادثات "بناءة" بشأن الحلول المحتملة التي يمكن أن تقدمها مايكروسوفت لتوافق الهيئة على صفقة الاستحواذ على شركة ألعاب الكمبيوتر البريطانية أكتيفجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما تسعى مايكروسوفت وأكتيفجن وهيئة حماية المنافسة والأسواق إلى إقناع محكمة الاستئناف في قضايا الاحتكار ببريطانيا بتعليق نظر الاستئناف الذي قدمته مايكروسوفت ضد رفض الهيئة لصفقة الاستحواذ في وقت نيسان/أبريل الماضي. وتأتي محاولة وقف نظر القضية بعد فتحت الهيئة الباب أمام مفاوضات جديدة مع الشركة الأمريكية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن سهم أكتيفجن ارتفع في تعاملات نيويورك صباح اليوم بنسبة 9ر2% إلى 64ر92 دولار، وهو ما يقل عن السعر الذي عرضته مايكروسوفت للاستحواذ على الشركة ويبلغ 95 دولارا للسهم، عندما أعلنت عن الصفقة في 2022. وسجل سهم مايكروسوفت في تعاملات اليوم تغييرا طفيفا.

يذكر أن هيئة حماية المنافسة البريطانية هي الجهة الوحيدة التي تعارض الصفقة حاليا، بعد حصول مايكروسوفت على موافقة الاتحاد الأوروبي وعلى حكم من القضاء الأمريكي لصالح المضي قدما في الصفقة. والمطلوب الآن موافقة محكمة الاستئناف البريطانية على وقف نظر القضية حتى يمكن للشركة الأمريكية والهيئة البريطانية استئناف التفاوض مجددا حول الشروطة المطلوبة للمحافظة على مستوى المنافسة في السوق بعد اتمام الصفقة.

وحصلت مايكروسوفت على موافقة إحدى المحاكم الأمريكية على المضي قدما في صفقة استحواذها على شركة ألعاب الكمبيوتر البريطانية أكتيفجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار، وهزمت محاولة من جانب هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية لعرقلة أكبر صفقة استحواذ في قطاع ألعاب الكمبيوتر.

ويعني قرار القاضية جاكلين سكوت كورلي في سان فرانسيسكو يعني إمكانية اتمام صفقة الاستحواذ على أكتيفجن قبل الموعد النهائي للصفقة في مختلف دول العالم يوم 18 يوليو الحالي، باستثناء بريطانيا التي اعترضت على الصفقة في مايو الماضي.

وقال مايكروسوفت في وقت سابق إنها عقدت صفقة الاستحواذ على أكتيفجن لكي تضيف ألعاب الأجهزة المحمولة إلى محفظة منتجاتها، في حين لا تمتلك أي حضور في هذه السوق حاليا. وتمتلك أكتيفجن شركة كينج المطورة للعبة كاندي كراش الشهيرة للهواتف المحمولة. وفي حال اتمام الصفقة ستصبح مايكروسوفت ثالث أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم بعد شركة تينسنت هولدنجز الصينية التي تنتج لعبة دوري الأساطير، وشركة سوني كورب اليابانية المنتجة لجهاز الألعاب بلاي ستيشن.

وفي الشهر الماضي تقدمت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية بطلب للحصول على أمر محكمة طارئ لوقف استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو أكتيفجن بليزارد.

وقدمت لجنة التجارة الاتحادية طلبا لإصدار أمر تقييدي مؤقت في محكمة اتحادية لوقف الصفقة بعد أن اتخذت بالفعل إجراءات قانونية في ديسمبر بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة.