الهند وإندونيسيا تعتزمان تسوية المعاملات المالية بينهما بالعملات المحلية

تعتزم إندونيسيا والهند، تسوية عملياتهما المالية الثنائية بالعملات المحلية وربط أنظمة السداد السريعة الخاصة بهم لتنشيط نقل الأموال العابرة للحدود، حسبما أفاد مسئول حكومي هندي كبير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته بناء على طلبه، أن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، ونظيرتها الإندونيسية سري مولياني اندراواتي بحثتا الاقتراحات قبيل اجتماعات مجموعة العشرين في الهند.

وأضاف المسئول أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة ويمكن الإعلان عن ذلك بمجرد أن ينتهي المسئولون من الإجراءات الرسمية.

وتأتي الاتفاقات المقترحة مع إندونيسيا في وقت أبرمت فيه الهند اتفاقيات مشابهة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الأسبوع، والتي ستشهد المزيد من إتمام العمليات التجارية بالروبية والدرهم وتسمح لبطاقات الائتمان المحلية بتنفيذ معاملات تجزئة.

وفي وقت لاحق، أكدت أندراواتي انعقاد الاجتماع الثنائي، قائلة إن كلا الطرفين بحثا الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.