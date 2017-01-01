تصنيف بيئي: أفضل الشواطئ الإيطالية تقع في سردينيا

وجد تصنيف قائم منذ فترة طويلة يضم 350 منطقة سباحة إيطالية أن جزيرة سردينيا الواقعة بالبحر المتوسط هي أكثر الشواطئ البكر في البلاد.



ويقول من قاموا بالاختبارات الذين يصنفون أجمل الشواطئ منذ أكثر من عشرين عاما، إنه من بين أجمل الشواطئ الواحد والعشرين في إيطاليا، يقع سبعة منها في سردينيا وأربعة في توسكاني وثلاثة في كل من بوليا وكامبانيا، واثنان في صقلية وواحد في بازيليكاتا وآخر في كالابريا.



وأعطت منظمة ليجامبيانتي المعنية بحماية البيئة ونادي الرحلات الإيطالي المناطق الساحلية الواحدة والعشرين في إيطاليا أعلى علامة من خمسة أشرعة العام الجاري لمياهها الصافية وشواطئها النظيفة.



وجاءت قرية باوني في الساحل الشرقي النائي في سردينيا على صدارة قائمة التحليل. ووجد المحللون أن المنطقة ليست بكر فحسب، ولكنها أيضا أكثر استدامة، حيث إنها لا تستقبل سوى عدد محدود للحد من التأثير السياحي على البيئة.



وجاءت بحيرة مولفينو الواقعة في إقليم ترينتو أفضل بحيرة، حيث تركت أيضا القيود المفروضة على أعداد السياح أثرا بيئيا إيجابيا.



وفي المجمل، حصلت 12 بحيرة على جائزة الأشرعة الخمسة وهي أفضل نتيجة في الاختبار.