أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تمديد صفقة الحبوب في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، قبيل جولته الخليجية: «آمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى في اجتماع مع بوتين، في شهر أغسطس، في بلادنا»، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «أثق بأن بوتين يرغب في استمرار مبادرة تصدير الحبوب رغم تعليقها. أعتقد أنه على الرغم من تصريحات الجانب الروسي اليوم، فإن صديقي الرئيس بوتين يريد مواصلة تحقيق هذا الممر الإنساني».

وذكر الرئيس التركي أيضًا أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيجريان مفاوضات بشأن قضية صفقة الحبوب، مضيفًا أن المبادرة صنعت التاريخ ومثلت انتصارًا دبلوماسيًا.

وأشار إلى أن المبادرة ساعدت في نقل أكثر من 33 مليون طن من الغذاء، وتجنب حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان الأشد فقرًا.