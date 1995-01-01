شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يجب أن تكف أمريكا عن «الحماقة»

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية أن كيم يو جونج الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قالت اليوم الاثنين إنه على الولايات المتحدة تجنب ما وصفته بأنه عمل أحمق قد يعرض استقرارها للخطر.

وأدلت كيم بتصريحاتها بعدما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في اختبار آخر لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخا بالستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي.