السفارة الفرنسية في القاهرة: أكثر من ألف ضيف حضر العيد الوطني الفرنسي

استقبل السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتي، ما يزيد على ألف ضيف، بمقر السفارة للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.

وذكرت السفارة الفرنسية في القاهرة، في بيان الأحد، أن الحفل أُجري، بحضور لفيف من الوزراء وأعضاء البرلمان والسفراء بجانب ممثلين عن مجتمع الأعمال وعالم الثقافة، بالإضافة إلى كبرى الشركات الفرنسية في مصر والعديد من الفنانين المصريين والشخصيات البارزة من أعضاء الجالية الفرنسية في مصر وممثلين عنها، في مقر السفارة مساء الخميس.

وأضاف البيان، أنه في بداية الأمسية، أدت مغنية الأوبرا أميرة سليم، التي تجسد ببراعة الصداقة الفرنسية-المصرية، النشيدين الوطنيين الفرنسي والمصري.

وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة، تناول السفير الفرنسي الأحداث الدولية العديدة والتطورات التي أثرت على العالم، لاسيما الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا التي استمرت للأسف وساهمت في تأجيج أزمة اقتصادية عالمية.

وأكد باريتي أن هذا الحفل فرصة للحديث عن قمة "من أجل اتفاق مالي عالمي جديد" التي نظمته فرنسا منذ أسبوعين بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس ومساندته للأجندة المقترحة من الرئيس ماكرون لصالح الكوكب والشعوب.

كما أشاد السفير الفرنسي بدور مصر في البحث عن حل للازمة التي تشهدها السودان والدعم الذي قدمته أثناء عمليات جلاء الرعايا الأجانب، موضحاً أن فرنسا تدعم أي تحرك لصالح التوصل لحل سلمي كالتحرك الذي أطلقته مصر التي استضافت في 13 يوليو قمة جمعت دول الجوار السوداني.

وتابع أن "الدعم المقدم من جانب حوالي ثلاثين من كبرى الشركات الفرنسية والمصرية من الرعاة للحفل سمح تنظيمه في أفضل الظروف الممكنة، وخاصة شركات ستروين وبيجو ورينو وسان-جوبان ومصر للطيران وإير فرانس وسانوفي، وسويزوفيوليا وداسو لصناعات الطيران وايجلز ايجيبت واورانجولوريال واكسا وبيل ايجيبت وكارفور ولافارج وجامعة اسلسكا ونافال للصناعات البحرية وتاليس وشركة RATP Dev للسكك الحديدية وشركة AGS وبنك كريدي اجريكول وغرفة التجارة الفرنسية في مصر وشنايدر الكترتيك وشركة توتال اينرجيودانون وسرفييه وابسوس وماجي وحياة وفيسكات.