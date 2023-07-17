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البنك الدولي وغينيا يعتزمان بحث أولويات التنمية بالبلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:51 ص

 قال مكتب البنك الدولي في غينيا اليوم الأحد إن البنك سيجري مباحثات مع حكومة البلاد بشأن أولويات التنمية بدءا من اليوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان المكتب أن المباحثات ستجرى على هامش زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، أوسمان دياجانا، إلى كوناكري، وستركز على تسريع تنفيذ المشروعات الممولة من قبل المؤسسة الدولية.

كما ستركز المناقشات على تعهد البنك الدولي بدعم الإصلاحات الضرورية لتحقيق اقتصاد يتسم بالمرونة والفعالية.

ووفقا للبيان، تشمل محفظة البنك الدولي النشطة في غينيا 19 مشروعا، بإجمالي تعهدات تصل إلى 045ر1 مليار دولار.

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