 إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية وحرم الري بالفيوم ضمن أعمال الموجة الـ21 - بوابة الشروق
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إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية وحرم الري بالفيوم ضمن أعمال الموجة الـ21

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 11:29 ص

 

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قامت الوحدة المحلية لمركز سنورس، بالتعاون مع قوات الشرطة ومسئولي هندسة الري، بتنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقريتي سنهور القبلية وسنهور البحرية، حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بزمام القريتين، بإجمالي مساحة 8 قراريط و8 أسهم.

وأوضح أن الحملة قامت أيضًا بإزالة 3 حالات تعد على حرم الري بقرية ترسا، عبارة عن كوبري خرساني بمساحة 4 أمتار، وقنطرة خشبية بمساحة 4 أمتار، بالإضافة إلى إزالة ردم بطول 20 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


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