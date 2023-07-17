أظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على موقع «تويتر»، حجم الدمار الذي أصاب جانبا من جسر القرم الذي تعرّض لهجوم اليوم الاثنين.

وبيّن مقطع الفيديون الذي نشره أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، على حسابه الرسمي في توتير، وجود انهيارات في أحد مسارات الجسر.

ونقل جيراشينكو، ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية والتي تحدثت عن أن الإصلاحات في الجسر تستغرق نحو شهر، وأنه سيتم تنقل السيارات بالعبّارات، في حين سوف تعبر الشاحنات عبر إحدى التحويلات.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1680856892074078215?s=20

وكان جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، قد تعرض لهجوم قبل ساعات، باستخدام مسيّرات بحرية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو)، بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة «مسيرات بحرية».

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان، إن رجلا وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر جراء الهجوم.

وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية: «حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها»، معلنة فتح تحقيق بارتكاب «عمل إرهابي».



الاثنين 17 يوليو 2023 16:58

أحمد علاء

أظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على موقع «تويتر»، حجم الدمار الذي أصاب جانبا من جسر القرم الذي تعرّض لهجوم اليوم الاثنين.

وبيّن مقطع الفيديون الذي نشره أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، على حسابه الرسمي في توتير، وجود انهيارات في أحد مسارات الجسر.

ونقل جيراشينكو، ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية والتي تحدثت عن أن الإصلاحات في الجسر تستغرق نحو شهر، وأنه سيتم تنقل السيارات بالعبّارات، في حين سوف تعبر الشاحنات عبر إحدى التحويلات.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1680856892074078215?s=20

وكان جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، قد تعرض لهجوم قبل ساعات، باستخدام مسيّرات بحرية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو)، بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة «مسيرات بحرية».

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان، إن رجلا وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر جراء الهجوم.

وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية: «حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها»، معلنة فتح تحقيق بارتكاب «عمل إرهابي».