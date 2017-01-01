 قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 10:00 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.


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