بدء التحكيم بشأن النزاع على الأجور بين نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية ودويتشه بان

وصل النزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن الأجور بين النقابة الألمانية لعمال السكك الحديدية "إي فيه جيه" وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إلى مرحلة التحكيم اليوم الاثنين، حسبما أكد الجانبان.

وعقدت مفاوضات بين نقابة "إي فيه جيه" وشركة "دويتشه بان" منذ شهر فبراير الماضي.

وأضرب العمال مرتين، مما أدى إلى إصابة جزء كبير من شبكة السكك الحديدية الألمانية بالشلل لفترة وجيزة.

وبعد انهيار المحادثات في يونيو الماضي، اتفق الجانبان على اللجوء إلى وسطاء من طرف ثالث.

وعينت نقابة "إي فيه جيه" المحامي العمالي هايد بفار ممثلا لها بينما يتوسط وزير الدفاع والداخلية سابقا توماس دي ميزير بالنيابة عن شركة "دويتشه بان".

وتستمر عملية التحكيم حتى نهاية يوليو الجاري واتفق الطرفان على عدم الكشف عن مكان المحادثات.

وتعتزم النقابة إجراء تصويت بين أعضائها بشأن نتيجة المحادثات، ومن المقرر إجراء التصويت في أغسطس، وحتى هذا الحين، استبعدت النقابة تنظيم أي إضرابات عن العمل.

وتطالب النقابة بزيادة في الأجور بما لا يقل عن 650 يورو (710 دولارات أمريكية) شهريا لأعضائها الذين يزيد عددهم عن 180 ألفا في عقد يمتد لإثنى عشر شهرا.

وبدلا من ذلك، عرضت "دويتشه بان" زيادات تصل إلى 400 يورو على الأقل ومكافأة لمرة واحدة بقيمة 2850 يورو، ولكنها أصرت على عقد أطول بكثير مدته 27 شهرا.