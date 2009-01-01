بوتين: هجوم الجسر بين روسيا والقرم عمل إرهابي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هجوما تعرض له جسر يربط بين جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم بأنه "عمل إرهابي".

جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني تحدث فيه بوتين مع مسئولين روس لتقييم آثار‭ ‬الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وطالب بوتين المسئولين بتقديم مقترحات ملموسة لضمان أمن الجسر الذي قال إن الهجوم ألحق به أضرارا جسيمة.

وكانت انفجارات قد هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، وفقا لتصريحات مسئولين روس وآخرين عينتهم روسيا.

فى المقابل، قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، ناتاليا هومينيوك، إن الحادث الذى وقع على جسر القرم قد يكون "إثارة روسية" لحل مشكلات داخلية.

وأضافت هومينيوك، فى تصريحات لها، أن "خلق مثل هذه الاستفزازات التى تروج لها سلطات الاحتلال بكثافة طريقة نموذجية لحل مشاكل سلطات شبه جزيرة القرم والبلد المعتدى"، على حد تعبيرها.