نائب رئيسة تايوان يشارك في حفل تنصيب رئيس باراجواي أغسطس المقبل

قال نائب وزير الخارجية التايواني ألكسندر يوي، في إيجاز صحفي في تايبيه، إن لاي تشينج تي، نائب رئيسة تايوان، سيرأس وفدا إلى باراجواي لحضور حفل تنصيب الرئيس سانتياجو بينيا في 15 أغسطس المقبل.



ويصل الوفد التايواني إلى باراجواي يوم 14 أغسطس المقبل، بعد أن يتوقف بالولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول توقف الوفد في الولايات المتحدة.



يشار إلى أن آخر مرة زار فيها لاي الأمريكتين كانت في زيارة إلى هندوراس في عام 2022، توقف خلالها في الولايات المتحدة.



وفاز سانتياجو بينيا، مرشح حزب كولورادو المحافظ الحاكم ، والبالغ من العمر 44 عاما، بالانتخابات الرئاسية في باراجواي، في مايو الماضي.



وتقدم بينيا، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية، بفارق 15 نقطة على منافسه من يسار الوسط إفراين اليجري، 60 عاما، من تحالف "كونسرتاسيون"، وفقا لسلطة الانتخابات.



ولم يخسر حزب بارتيدو كولورادو الانتخابات في باراجواي خلال الـ76 عاما الماضية سوى مرة واحدة فقط ، حيث خرج من السلطة خلال الفترة من 2008 إلى 2013.