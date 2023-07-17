113 مشروعا في مرحلة التطوير تتقدم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، غلق باب التقدم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي، وهو البرنامج المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلة التطوير، والذي يقام خلال الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل.

وأكد المهرجان عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة في مرحلة التطوير، وهو رقم قياسي لعدد المشروعات المتقدمة لأي نسخة من نسخ المهرجان.

وسيتم اختيار المشروعات التي ستشارك في المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية.

على جانب آخر، يستمر المنطلق في استقبال الأفلام قيد الإنجاز في مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل.