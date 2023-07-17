أستاذ تمويل: البنوك الرقمية تيسر حياة المواطنين وتتفادى المشكلات المعتادة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن البنوك الرقمية ستيسر حياة المواطنين بشكل مختلف جذريا عن المعتاد في البنوك التقليدية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الأحد، أن البنوك الرقمية تتفادى مشكلات البنوك التقليدية والتي تضع بنية أساسية ضخمة تنتشر جعرافيًّا، وتعتمد على وضع ماكينات صرف آلي atm، بجانب أن المواطن يتحمل أيضا جهودا للتحرك لهذه البنوك، ما يضغط على وسائل النقل واضطرار المواطن لترك عمله ما يؤثر على الإنتاج.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية تتعامل من خلال «تطبيق» على الهاتف، يتيح للمواطن التحويل من حسابه في بنك لحسابه ببنك آخر، أو التحويل من حسابه لحساب شخص آخر.

ولفت إلى أن البنوك الرقمية بدأت تتحرك في نطاق ضيق خلال السنوات الماضية، من خلال وجود برامج تسهل المعاملات البنكية، لكن بعد الحصول على موافقة تشريعية في 2020 ، حيث يتيح قانون البنك المركزي 124 لسنة 2020 وجود بنوك رقمية داخل السوق المصرفي المصري.

وأشار إلى أن عدة بنوك بدأت تسعى للحصول على هذه الرخصة من خلال البنك المركزي، مؤكدا أن المناخ القانوني مهيأ، في حين يتبقى المناخ التنظيمي.