الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إنّ القرار يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31 يوليو الجاري ضمناً.

يُذكر أن الأسد كان قد استقبل أمس الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب.

زيارة السوداني هي الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية، منذ عام 2011.

وركزت مباحثات الأسد والسودني على العلاقات بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.