خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي قدم روشتة واضحة لحل مشكلات إفريقيا

علق الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن مصر تتولى رئاسة النيباد في ظروف صعبة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة روشتة واضحة لحل مشكلات القارة الإفريقية، موضحاً أن مصر وضعت أمام أعينها أهداف محددة خلال الفترة الماضية في رئاستها للنيباد.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية، مؤكدا أن هناك رغبة وإرادة سياسية كبيرة في العمل على إيجاد حلول حقيقية من خلال قوة مصر الدبلوماسية.