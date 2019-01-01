شكّل إنتاج الهند وباكستان لسلاح نووي هدفا استراتيجيا للدولتين ركيزته الأساسية إحداث التوازن في شبه القارة الهندية على خلفية عداوات قديمة بين البلدين. لكن هذا التوازن بدا أنه قابل للخلل في ظل تصريحات صادرة من داخل باكستان قد تشير إلى تغيير محتمل في العقيدة النووية للبلاد.

وقال الدكتور مانبريت سيثي، زميل مركز دراسات القوة الجوية في نيودلهي، ورادم سودارشان شريخاندي، الرئيس السابق للاستخبارات البحرية الهندية والأستاذ المساعد بكلية الحرب البحرية الهندية، والبريجادير آرون ساهجال، العميد المتقاعد من الجيش الهندي وزميل مجموعة دلهي للسياسات، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت مؤخرا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أعرب قادة العالم عن قلقهم إزاء الموقف النووي الروسي ونشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس، بالنظر إلى الصراع الجاري بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. ومع ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يولي اهتماما للتطورات التي لا تقل أهمية في شبه القارة الهندية.

وأحدثت كلمة ألقاها اللفتنانت جنرال خالد كيدواي، مؤخرا موجات صادمة في أنحاء المنطقة، الأمر الذي قد يشير إلى أن إسلام أباد ربما تكون قد غيرت للتو عقيدتها النووية، ولكن ليس إلى الأفضل.

ويقول الباحثون إنه إذا تم تنفيذ هذه التغييرات، فقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في بقية العالم. ويجب على واشنطن أن تنتبه لترى أن هذا التطور سيؤثر على استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أوضحوا أن كلمة كيدواي، التي ألقاها في الذكرى الـ25 للتجارب النووية الباكستانية، مهمة لسببين رئيسيين.

والسبب الأول هو أنها جاءت من كيدواي نفسه. فبصفته الرئيس السابق لقسم التخطيط الاستراتيجي، الذي يدير جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الباكستانية، ولكونه مستشارا لهيئة القيادة الوطنية في البلاد، يعد كيدواي أحد كبار جنرالات باكستان الذين نالوا أوسمة. وقد وصف بأنه العقل المدبر وراء السياسة النووية الباكستانية ومبادئ الردع، و"مهندس" برنامج الطاقة النووية في البلاد. وهو في الواقع المؤلف الأول والمرجع الأول في الاستراتيجية النووية الباكستانية.

والسبب الثاني هو ما ذكره كيدواي بالفعل في كلمته.

وفي تأكيده على استراتيجية الردع النووي الباكستانية، وصف كيدواي جهود البلاد المستمرة لضمان "الردع كامل الطيف"، بدعم من ثالوث نووي من القدرات البرية والجوية والبحرية. وباختصار، هذه هي سياسة باكستان المتمثلة في امتلاك قدرات كافية لتتمكن من الرد على مجموعة واسعة من التهديدات، يفترض أنها مصدرها الهند.

وبعبارة أخرى، يبدو أن كيدواي يشير إلى أن باكستان يمكن أن تطور أسلحة نووية قصيرة المدى، أو يجب عليها ذلك، وربما حتى في الخطوط الأمامية. ويمكن أن يشمل هذا أي شيء من المدفعية النووية إلى حتى الألغام الأرضية النووية.

وعلى أحد المستويات، فإن هذا التحول المقترح في العقيدة النووية، مهما بدا فجًا، ليس خارجا عن المألوف. إن التفكير العقائدي الحالي في باكستان وتطوير قدراتها هما نتيجة للحرب الهندية الباكستانية عام 1971، والتي خسرتها. ويلقي الصراع بظلاله الطويلة على الجانب النفسي للمؤسسة العسكرية الباكستانية، مما يؤدي إلى عقلية تنظر إلى الأسلحة النووية باعتبارها الضامن النهائي لأمن البلاد. وعلى هذا الأساس، تهدف المؤسسة العسكرية الباكستانية إلى تقويض التفوق العسكري الهندي من خلال النشر السريع للأسلحة النووية ووضع عتبات ضحلة.

ورغم ذلك، تنشأ مشكلة واضحة وهامة عندما تحاول باكستان عقائديا الاستفادة من الأسلحة النووية، وخاصة أسلحتها النووية في ساحة المعركة، لدعم سياسة الإرهاب عبر الحدود.

وشرح كيدواي لأول مرة قيمة الأسلحة النووية التكتيكية عندما تم اختبار صاروخ "نصر" الباليستي قصير المدى لأول مرة في أبريل 2011. وقال إنه "سيصب الماء البارد على البداية الباردة"، في إشارة إلى عقيدة الرد العقابي للهند. وعلى الرغم من أن القادة العسكريين الهنود رفضوها منذ ذلك الحين، طورت نيودلهي استراتيجية انتقامية عقابية منسقة بعناية ضد الهجمات الإرهابية التي ترعاها باكستان. وقد أظهر هذا في الواقع عدم فعالية الأسلحة النووية الباكستانية.

ولم تقبل الهند، من جانبها، قط سلم التصعيد النووي التدريجي، وبدلا من ذلك تنتهج مبدأ الانتقام الشامل ضد أي استخدام نووي، بغض النظر عن الطريقة التي يصف بها المستخدم الأول السلاح، أو التعهد باستخدامه. ويقول الباحثون إنه لأمر مدهش أن يعتقد الاستراتيجيون في باكستان أن أي شيء يفعلونه سيعفى من هذه العقيدة.

وبالنظر إلى العديد من الأمور المجهولة التي تنشأ بمجرد استخدام سلاح نووي، أيا كانت تسميته، ليس من المرجح أن يتم تنفيذ المخطط الدقيق للاستخدام النووي على كل المستويات، لدرجة أن كيدواي يبدو وكأنه يشير إليه على النحو المنشود. ويرى الباحثون إن هذا تفكير خطير ومزعزع للاستقرار تماما إلى أقصى الحدود يمكن أن يؤدي إلى سوء التقدير والتصعيد.

ويقولون إن الأمر يستحق النظر في العواقب المحتملة لانهيار الردع والاستجابات الناتجة عنه. ويتساءلون: "ماذا" يحدث بعد الانهيار؟

وقد أوضحوا أنه لن تكون مثل هذه الخطوة انتحارية للمستخدم الأول فحسب، بل ستؤدي إلى دمار واسع النطاق في المنطقة، وما وراءها. إن التأثيرات غير المقيدة للأسلحة النووية هي التي تميزها حتى عن أعظم القنابل التقليدية، وكان الحديث الفضفاض عنها من المحرمات بقدر استخدامها أو التهديد باستخدامها. وعدم مسئولية باكستان عن استراتيجيتها النووية قد يكون إشكاليا يتجاوز خصمها الرئيسي.

إن استراتيجية باكستان المستمرة، والمتمثلة في الاستفزازات دون التقليدية وحافة الهاوية النووية، ناهيك عن الاضطرابات الاجتماعية الأوسع نطاقا، تشكل مصدر قلق مشترك للهند والولايات المتحدة.

ويرى الباحثون أن هناك ما لا يقل عن أربعة مخاوف رئيسية فيما يتعلق بباكستان يمكن أن يكون لها آثار إقليمية، بل وعالمية، وينبغي النظر إليها بجدية.، وأولها البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة إلى حد كبير داخل البلاد، بما في ذلك احتمال خروج الاضطرابات الاجتماعية عن نطاق السيطرة.

أما مصدر الخوف الثاني، فإنه يتمثل في الانقسامات العميقة داخل الجيش الباكستاني، كما رأينا في ظهور زمر متنافسة من كبار الضباط، والتي لها آثار مضاعفة من خلال الرتب الصغيرة. والثالث هو أن الغضب الشعبي الحالي، وخاصة في "قلب باكستان"، يعد أمار غير عادي حتى بالنسبة للجيش الباكستاني الذي يبدو شديد التحصين.

ومصدر الخوف الرابع هو أن هناك دور للصين ونفوذها في الاستراتيجية والترسانة النووية المقترحة.

ومع نوع الاستراتيجية النووية التي يبدو أن باكستان تتبعها، فإنها تختار الوقوف على حافة الهاوية النووية. وقد ينظر إلى إعلان "النطاق الصفري" في قسم الخطط الاستراتيجية على أنه تحول عقائدي كبير، لكنه لا يتغير كثيرا بالنسبة للهند.

وخلص الباحثون إلى أن باكستان تحتاج إلى التفكير بعمق في هذا المفهوم الخاطئ للردع.