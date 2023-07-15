السعودية تدعم الإنتربول بمليون يورو للتحول الرقمي لمكافحة الجريمة دوليا

قدمت السعودية مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مقدارها مليون يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج "أي-كور" أحد برامج القدرات للإنتربول.



ويهدف برنامج "أي-كور" إلى تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم.



ويأتي ذلك من خلال مشروع اتفاق وقعه ممثل وزارة الداخلية مدير عام الشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، في مقر المنظمة في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية، بحسب صحيفة "عكاظ اونلاين" اليوم الإثنين.



ويأتي الدعم امتدادا لدور السعودية الريادي في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من أهمية بالغة، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.