سوناك: معدل التضخم لا ينخفض بسرعة نريدها

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم لا ينخفض بالسرعة التي يريدها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إن سوناك تمكن من خفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى النصف إلى نحو 5.3% بحلول نهاية العام وهو يمثل أحد أولوياته الرئيسية.

لكن سوناك قال إن العملية "تستغرق وقتا أطول مما يريد أي منا".

وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية رقم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن التضخم في مايو الماضي، بلغ 8.7%، وأن الاقتصاديين أجمعوا على أن الرقم في يونيو سيكون عند نحو 8.2%.

وقال سوناك، إن هناك تقدما في عملية السيطرة على ارتفاع الأسعار، بيد أن التضخم المرتفع يثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

وأوضح سوناك لقناة "إل بي سي": "التضخم يعني ارتفاع الأسعار، وأنها ترتفع بشكل أسرع مما نحب".