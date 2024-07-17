محافظ بورسعيد يقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمر الشاب الجاد

عُقِدَ اليوم اجتماع برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مع مستثمري منطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجنوب بورسعيد.

في بداية اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد مع المستثمرين نظام العمل داخل المنطقة الصناعية والأنشطة والمنتجات التي تقدمها المصانع هناك. كما استمع إلى عرض حول المشروعات الصناعية التي تم إنجازها مؤخرًا والتي ساهمت في تنمية القطاع الصناعي في جنوب بورسعيد.

أعرب المحافظ عن فخره بالتقدم الصناعي الذي تحقق في بورسعيد، مؤكدًا على استمرار الجهود لتعزيز هذا التقدم وتحقيق المزيد من النهضة الصناعية في المدينة. كما أكد توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين. وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل مريحة داخل الكيانات الصناعية، بهدف تحقيق تقدم كبير في مجال الصناعة داخل بورسعيد.