حمل أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالدقي الورود وبالونات تحمل كلمات الدعم والحب، في انتظار استقبال ابنائهم طلاب الثانوية العامة في آخر أيام الامتحانات لشعبة الأدبي والعلمي علوم، مؤكدين الفخر بأبنائهم الذين صمدوا طوال العام الدراسي وفترة الامتحانات.

وقالت السيدة سامية سعيد إنها جاءت اليوم لتستقبل ابنتها بالورود والزغاريد احتفالا بالانتهاء من ماراثون الثانوية العامة، حيث كان يمثل عبء كبير علي الأسرة بأكملها، موضحه أنها تريد أن تراها طبيبة وتحقق حلمها.

وعبرت سهير سعد عن سعادتها لانتهاء ابنها من الامتحانات التي كانت تشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليه وعلي الأسرة كلها، موضحة أنها فخورة به جدا لصموده هذه الفترة الطويلة، قائلة: "أتمنى ربنا يراضينا بالنتيجة".

وأضافت والدة طالبة أخرى أنه لا يهمها أن تحصل ابنتها على مجموع عالي، موضحا أنها تعبت جدا الفترة الماضية وكانت داعمة لها جدا بتهيئ الجو للمذاكرة وبدعمها بالأكلات الحلوة دائما.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم الامتحان في مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، والفلسفة لشعبة الأدبي، والاستاتيكا لعلمي رياضة.