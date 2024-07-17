توافد طلاب الثانوية العامة بصحبة ذويهم لأداء امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بالسادس من أكتوبر

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أغلق الإداريون المكلفون بتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، أبواب مدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر، بعد دخول جميع الطلاب.

وشهد محيط المدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر، تواجد أعداد كبيرة من أولياء الأمور، بصحبة ذويهم قبل الدخول لأداء الامتحان.

وتواجد أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات أمام اللجان أثناء فتح الأبواب ودخول الطلاب حتى لا يحدث تكدس من قبل أولياء الأمور، وأيضا لتنظيم سير مرور السيارات أمام المدرسة.

وشدد الإداريون المكلفون بتنظيم عملية الدخول على الطلاب بتسليم هواتفهم إلى المحال التجارية الموجودة بمحيط المدرسة، لأنه لن يتم السماح لهم بإدخالها إلى اللجان، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.