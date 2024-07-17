أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد تعاقده مع لوكا مودريتش، لاعب الفريق لموسم آخر، ليتأكد استمراره مع الملكي حتى صيف 2025.

وجاء في بيان رسمي من ريال مدريد: "اتفق النادي ولوكا مودريتش على تمديد عقد قائدنا، الذي سيكون مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2025".

وكان مودريتش قد انتقل لصفوف ريال مدريد في صيف 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفي مواسمه الاثني عشر التي قضاها مع الملكي فاز بـ 26 لقبًا.

وتُوج الكرواتي مودريتش مع ريال مدريد ببطولات: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 الدوري الإسباني، 2 كأس الملك، و5 كأس السوبر الإسباني.

ويعد مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا واحد من خمسة لاعبين فقط فازوا بستة كؤوس أوروبية ويمتلك أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.

على المستوى الفردي، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العام من الفيفا، وحصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، كما كان جزءًا من التشكيل المثالي للموسم 6 مرات، وتم التصويت له كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وحصل لوكا مودريتش مع منتخب كرواتيا على الكرة الذهبية في كأس العالم 2018 والميدالية البرونزية في مونديال 2022.

وشارك مودريتش في 534 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 39 هدفًا، وهو لاعب دولي مع كرواتيا، حيث لعب معه 178 مباراة ويحمل الرقم القياسي في المباريات الدولية على الإطلاق.