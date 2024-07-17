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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في سلطنة عمان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 3:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 3:15 ص

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن حادث إطلاق النار الذي وقع بمحيط أحد المساجد في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وكانت وزارة الصحة العمانية عن تفعيل مركز إدارة الحالات الطارئة وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة جرّاء حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الاثنين في منطقة الوادي الكبير بمسقط.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مركز إدارة الحالات الطارئة أنّ الوزارة عبر مؤسساتها الصحية وطواقمها باشرت التعامل مع الحادث بالشراكة مع المدينة الطبية الجامعية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار المركز إلى أنه تمّ دعم مستشفى خولة الذي خُصّص كمركز لاستقبال الإصابات، بطواقم طبية متخصّصة من المستشفى السُّلطاني والمدينة الطبية الجامعية، حيث تمّ استدعاء ما يزيد عن ٥٠ موظفًا من الطواقم الطبية المتخصّصة للتعامل مع الإصابات.

وأسفر الحادث عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مهاجمين وإصابة 28 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.

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