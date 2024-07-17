نتنياهو: حماس تبدي مرونة في المفاوضات بسبب الضغط العسكري

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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «بلاده تحقق أهداف الحرب على غزة من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري».

وأضاف في كلمة أمام الكنيست، اليوم الأربعاء، أن «زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات».

وأكمل: «حماس في حالة ضغط حاليًا؛ بسبب إصراري على مواصلة الضغط العسكري على عكس ما طلبه آخرون»، بحسب تعبيره.

واستشهد بـ«تنازل حماس عن شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، رغم تمسكها به سابقًا»، وفقًا لمزاعمه.

واستطرد: «قيل إن حماس ستحاول إطالة المفاوضات إلى الأبد لكنها الآن تبدي مرونة بسبب الضغط العسكري»، حسب ادعاءاته.

واتهم المعارضة بمحاولة «إنهاء الحرب»، معقبًا: «ضغطكم علي لن يساعد.. لو اعتمدنا على مواقف وتصريحات نواب المعارضة لما حققنا أيا من أهداف الحرب».