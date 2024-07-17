محافظ البحر الأحمر: مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يبلّغ عن تروسيكل يلقي مخلفات بالشارع

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن شكاوى كثيرة قدمها مواطنون من إقدام تروسيكلات ينقّب أصحابها في صناديق القمامة ويقلبونها في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه قاد حملة لضبط التروسيكلات في مواجهة هذه الممارسة، موضحا أن هذه الحملة مستمرة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى طرح مكافأة بقيمة خمسة آلاف جنيه لمن يقدم للمحافظة رقم تروسيكل مخالف ويلتقط صورا لهم أثناء إلقائه المخلفات في الشارع.

وشدد على أهمية التعاون مع المواطنين لمعالجة هذا الأمر، موضحًا أنه لا يجب التحميل على وزارة الداخلية أكثر من اللازم.

وأكّد أنه حريص على أن يكون المواطنون شركاء في نظافة الشوارع.



