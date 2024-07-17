محكمة العدل الأوروبية ترفض طعن منصة تيك توك في قانونية القواعد الرقمية الجديدة

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رفضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء، الطعن الذي تقدمت له منصة «تيك توك» ضد القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يستهدف المنصة الصينية ومنصات أخرى، ويقضي بضرورة احترام قانون الأسواق الرقمية ((DMA) الذي يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على إدخال تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها.

وبحسب «يورونيوز عربية»، أراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرة.

ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.

وفي حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء الأوروبي، قال نائب رئيس المحكمة سافاس لباباسافاس، إن «الهيئة تقضي برفض الطعن وتلزم شركة بايت دانس ByteDance التي تملك منصة تيك توك بدفع مصاريف دعوى الاستئناف».