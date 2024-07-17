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المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مواصلة مهمتها من أجل السلام في أوكرانيا

الأمم المتحدة - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:09 ص

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن تهديدات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المجر وعدم التفاوض معها لن تثني بودابست عن مواصلة مهمتها للسلام، لحل الصراع الأوكراني.

وقال سيارتو: "ظهر جميع السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا فور بدء مهمة السلام هذه. وقد هددونا بالمقاطعة، وعدم التفاوض معنا. لكن كما تعلمون، فإن هذه الأنواع من الهجمات لا تثبط عزيمتنا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأضاف سيارتو أن إدارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "معتادة على مثل هذا النوع من الهجمات".

وقال سيارتو: "نحن حكومة لا تمثل التيار الرئيسي، ونخضع لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي. لذلك، لا أرى كيف يمكنهم تهديدنا أكثر من الآن".

وقال سيارتو، في تصريحات صحفية أمس، إن "موقف المجر من الصراع في أوكرانيا بسيط وواضح، حيث تنشد بودابست التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناء على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.

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