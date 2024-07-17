السعودية تطالب مجددا بوقف مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

جددت السعودية اليوم الثلاثاء المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لوقف مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس الوزراء السعودي ، الذي عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان " بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، مجدداً "المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية."

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس) عقب الجلسة" أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار وينعم بالأمن والاستقرار".

وأضاف وزير الإعلام الدوسري ان" المجلس تابع تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً"، مشدداً "على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات".

وجدّد مجلس الوزراء- وفقا لوزير الاعلام السعودي- ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.