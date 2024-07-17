كورينثيانز يفوز على كريسيوما في الدوري البرازيلي

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فاز كورينثيانز على كريسيوما بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري البرازيلي، والتي شهدت أيضا تعادل جوفينتود مع أتلتيكو مينيرو 1-1.

وتقدم كريسيوما بهدف سجله كلاودينيو في الدقيقة 41، وتعادل كورينثيانز عن طريق أنخيل روميو في الدقيقة 54، ثم أضاف كاكا الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع كورينثيانز رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد كريسيوما عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل جوفينتود مع ضيفه أتلتيكو مينيرو 1-1.

وتقدم أتلتيكو مينيرو بهدف أحرزه جونيور ألونسو في الدقيقة 18، وتعادل جوفينتود بهدف سجله جيان في الدقيقة 43.

ورفع جوفينتود رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.