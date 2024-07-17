أستراليا تتوعد بمحاسبة روسيا على إسقاط طائرة الركاب الماليزية

توعدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الأربعاء، بمحاسبة روسيا على إسقاطها رحلة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 17" عام 2014.

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لإسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 298 راكبا، بينهم 38 أستراليًا، إضافة إلى أفراد الطاقم، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتعهدت وونغ بـ"محاسبة" روسيا على هذا الحادث، مؤكدة أن أستراليا ستواصل سعيها لتحقيق العدالة.

وقالت: "بالنيابة عن الحكومة، أؤكد مجددا سعينا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة عن الجريمة التي ارتكبت في 17 يوليو 2014"، مؤكدة أن "لن نتراجع عن عزمنا على محاسبة روسيا".

يشار إلى أن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 17" أسقطت بصارخ أرض ـ جو على بعد 40 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الروسية في 17 يوليو 2014، أثناء استخدامها المجال الجوي الأوكراني للذهاب من أمستردام إلى كوالالمبور.

وذكرت وونج أنه في نوفمبر 2022، "أثبتت محكمة لاهاي الجزئية بشكل قاطع مسئولية روسيا عن إسقاط الرحلة، وأن أستراليا فرضت عقوبات على المتورطين في "الجريمة".

وتواصل أستراليا دعوة روسيا إلى تحمل المسئولية عن الدور الذي اضطلع به المتورطون في الحادثة، ولضمان قضاء الجناة عقوباتهم.