حزب العمال البريطاني يعتزم فرض ضريبة جديدة على رسوم المدارس الخاصة

أكد الملك شارلز الثالث ملك بريطانيا في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، اعتزام حزب العمال الحاكم المضي قدما في خططه لفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على رسوم مدارس النخبة الخاصة واستخدام الحصيلة في تمويل المدارس الحكومية.

وقال الملك شارلز إن الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد فوز حزب العمال بالانتخابات العامة البريطانية الأخيرة ستبدأ إجراءات إلغاء إعفاء رسوم المدارس الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، مما يتيح تمويل تعيين 6500 معلم جديد في المدارس الحكومية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر يؤكد منذ فترة طويلة اعتزامه إلغاء إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب، وإلزام أولياء الأمور بدفع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% عن رسوم هذه المدارس.

ويثير هذا التوجه قلقا كبيرا من أن تؤثر هذه الضريبة الجديدة على أولياء الأمور الذين بالكاد يستطيعون دفع رسوم المدارس الخاصة لأبنائهم، في حين يمكن للعائلات الثرية تحمل هذه الضريبة ببساطة. وقالت بعض المدارس الخاصة إنها ستضطر لتقليص برامج المنح التي تساعد العائلات ذات الدخل المنخفض على إلحاق أطفالها بالتعليم الخاص.

يأتي ذلك في حين تعهد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر بإطلاق إصلاحات التخطيط، الأكثر طموحا في بريطانيا منذ عقود، مشيرا إلى أن بناء البلاد، جزء غير قابل للتفاوض، في دعم النمو الاقتصادي، فيما كشف عن أجندته التشريعية لحكومته العمالية التي فازت بأغلبية ساحقة.

وبينما سينظر إليه على أنه تغيير جذري واسع عن الإدارة المحافظة السابقة، أعلن ستارمر عن 39 مشروع قانون، في خطاب الملك اليوم الأربعاء- وهو الأول لحزب العمال منذ 15 عاما- في مجالات تشمل الطاقة المتجددة وبناء المساكن وحقوق العمال والسكك الحديدية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتناقض ذلك مع مشروعات القوانين الـ21، التي اقترحها رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، في برنامج السياسة الأخير لحزب المحافظين ، الذي طرحه الملك تشارلز الثالث، في نوفمبر 2023، قبل أن يفوز ستارمر وحزب العمال بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.

وقال الملك تشارلز في خطاب أمام البرلمان إن ذلك يمثل محاولة من قبل الإدارة الجديدة لإظهار أنها تعمل بكل طاقتها" وأضاف "سيكون تأمين النمو الاقتصادي مهمة رئيسية".

وأضاف أن "هدف حكومتي هو رؤية مستويات معيشية مرتفعة في جميع المناطق بالمملكة المتحدة".