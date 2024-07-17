رئيس النواب الأمريكي يدعو مديرة الخدمة السرية للاستقالة بعد محاولة اغتيال ترامب

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مديرة جهاز الخدمة السرية كمبرلي تشيتل إلى الاستقالة على خلفية محاولةاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت الماضي.

وأعلن جونسون عن خطط لفريق عمل من الحزبين للتحقيق في إطلاق النار على ترامب، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء.

وتمثل تصريحات جونسون التي جاءت خلال ظهوره عبر قناة "فوكس نيوز" اليوم تصعيدا في الإحباط الذي أعرب عنه الجمهوريون في مجلس النواب إزاء ما وصفوه بعدم التمكن من الحصول على معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين.

ومن المقرر أن يحصل نواب مجلسي النواب والشيوخ اليوم على إحاطات من مسؤولين اتحاديين وسط تساؤلات عن سقطات أمنية في التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا يوم السبت الماضي.

وبينما أطلقت عدة لجان تحقيقات في ملابسات إطلاق النار، دفع جونسون بالقول إن فريق العمل سيكون مفيدا في ظل تجنب محاولات الحصول على معلومات.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الأحد عن عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي حيث جرت محاولة اغتيال ترامب.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن المحققين بحاجة إلى معرفة ما حدث بالضبط. وسيتم نشر نتائج التحقيق بعد ذلك.