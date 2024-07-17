الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مسقط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت الجزائر اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الدنيء الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط والذي خلف قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامنها الكامل مع سلطنة عمان، متقدمة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا مع التمني بالشفاء العاجل للجرحى.

كما لفت ذات المصدر إلى إن هذا الاعتداء الآثم يأتي ليُذكر رفض الجزائر لكل أشكال العنف والإرهاب. وجددت الجزائر استعدادها الكامل للتعاون في جهود المجموعة الدولية للتصدي لهذه الآفة التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية.