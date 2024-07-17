رئيس الوزراء: خلال شهر ستتوفر أدوية مهمة وتحديدا للأمراض المزمنة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على الإسراع بحل مشكلة الأدوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن قطاع الدواء مسئولية القطاع الخاص بصورة كبيرة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بخسارة الشركات.

وأوضح أن الشركات توقفت عن العمل أو تأثر إنتاجها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية عليها.

وأكد رئيس الوزراء، التوافق على ضرورة عودة عجلة الإنتاج حتى انتهاء الأزمة بشكل تدريجي وبحد أقصى ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أنه خلال شهر ستتوفر أدوية مهمة وتحديدا للأمراض المزمنة، على أن تدخل الأدوية الأخرى تباعا.